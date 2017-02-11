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فتحي: الفوز على الأهلي له طعم خاص
11
فبراير
2017
01:44 AM
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أكد مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك أن الفوز على الأهلي له مذاق خاص، وشرف الفوز عليه بطولة خاصة، كما أن التواجد الجماهيري يساند اللاعب على الإبداع وإبراز إمكانياته المهارية
وقال |فتحي| خلال حواره مع الإعلامي يعقوب السعدي في برنامج |القاهرة أبو ظبي| بقناة on sport، مازحا: |لو لعبت وحش الجمهور هيمشيني زي ما بيساندي وأنا بلعب كويس|.ووجه |فتحي| الشكر لمحمد حلمي الذي دفع به رغم غيابه منذ فترة للإصابة لكنه أعطاه الفرصة للمشاركة.وفاز الزمالك بكأس السوبر بعد تغلبه على الأهلي بضربات الترجيح 31 بعد تعادلهما سلبيا خلال لقاء الفريقين مساء أمس الجمعة باستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
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