كافاني يسجل ثنائية في فوز مريح لسان جيرمان على بوردو

باريس (رويترز) - سجل ادينسون كافاني هدفين في فوز فريقه باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم 3-صفر على مضيفه بوردو ليتساوى في رصيد النقاط مع موناكو المتصدر يوم الجمعة.

وضع المهاجم القادم من اوروجواي فريقه في المقدمة بعد ست دقائق من البداية بتسديدة مباشرة رائعة إثر تمريرة طويلة من المدافع البرازيلي ماركينيوس.

وعزز الأرجنتيني انخيل دي ماريا النتيجة بلمسة رائعة قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول.

وحول كافاني - متصدر هدافي الدوري هذا الموسم - تمريرة دي ماريا العرضية في الشباك ليسجل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء بعد دقيقتين على بداية الشوك الثاني. وهذا هو هدف كافاني رقم 25 هذا الموسم.

ويتأخر سان جيرمان - الساعي للقبه الخامس على التوالي في الدوري - بفارق الأهداف عن موناكو ولكل منهما 55 نقطة ويتقدمان بفارق ثلاث نقاط عن نيس صاحب المركز الثالث.

وسيستضيف سان جيرمان منافسه برشلونة الاسباني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وسيستضيف موناكو فريق ميتز يوم السبت في الدوري الفرنسي. وظل بوردو في المركز السابع بالترتيب وذلك برصيد 36 نقطة.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)