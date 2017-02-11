روما (رويترز) - فاز نابولي على ضيفه جنوة 2-صفر بفضل هدفين في الشوط الثاني سجلهما بيوتر زيلينسكي وايمانويل جياتشريني ليتقدم نحو المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة.

ويملك نابولي - الذي سيلتقي مع ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على أرض حامل اللقب يوم الأربعاء المقبل - 51 نقطة متأخرا بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر بينما يتقدم بنقطة واحدة على روما قبل مباريات المرحلة التي ستقام خلال الأيام المقبلة.

وتسيد نابولي - المنتشي بفوزه الساحق 7-1 على بولونيا مطلع الأسبوع الحالي - الشوط الأول بفضل تألق المهاجم دريس ميرتنز.

وسنحت فرصة لأصحاب الأرض عبر كاليدو كوليبالي في الدقيقة 33 من تسديدة مباشرة لكنها ذهبت بعيدا عن المرمى بينما سدد لورينزو إنسيني بقدمه اليمنى بقوة لكن يوجينيو لامانا حارس جنوة أنقذها.

وتقدم نابولي بهدف بعد خمس دقائق على بداية الشوط الثاني عبر لاعب الوسط البولندي زيلينسكي الذي سدد بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وعزز جياتشريني النتيجة مسجلا أول أهدافه مع نابولي منذ انضمامه للفريق قادما من سندرلاند بعد 68 دقيقة عندما توغل ميرتنز من الناحية اليسرى ومرر له عرضية ليضعها في الشباك بسهولة من مدى قريب.

وسيحل يوفنتوس ضيفا على كالياري المتعثر يوم الأحد بينما سينتقل روما لمواجهة كروتوني صاحب المركز قبل الأخير.

وسيستضيف لاتسيو صاحب المركز الرابع - المتأخر بسبع نقاط عن روما - فريق ميلانو يوم الاثنين المقبل.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)