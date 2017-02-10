. قدمت درسا قويا لألتراس الأهلاوي والزملكاوي في التشجيع|.وعلى الجانب الآخر هاجم منصور الفنان فاروق الفيشاوي عقب تتويج الزمالك بالسوبر المحلي في تصريحات لفضائية |أون سبورت|: قائلا |عيب لما تسخر من رئيس نادي محترم عنك وأنا عمري ما اتريقت على محمود طاهر ولا أقبل ذلك|.وكان الفنان فاروق الفيشاوي أكد في تصريحات له قبل السوبر: |دعمت مرتضى منصور في انتخابات رئاسة نادي الزمالك؛ لأنه بركة على النادي الأهلي|.