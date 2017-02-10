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أبو جبل بعد الفوز بالسوبر: ألف مبروك للزمالك ولـ«جنش»
10
فبراير
2017
23:45 PM
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هنأ محمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة ناديه السابق الزمالك بعد حصده لقب السوبر المصري بالفوز على الأهلي بضربات الترجيح بنتيجة 1/3
وقال أبو جبل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة له وخلفه شعار الزمالك: «مبروك للزمالك ولجمهوره الكبير و1000 مبروك لأبو الأجناش كأس السوبر».وفاز الزمالك على الأهلي بضربات الترجيح خلال لقاء الفريقين الذي أقيم بينهما مساء اليوم، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات.
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