وقال أبو جبل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة له وخلفه شعار الزمالك: «مبروك للزمالك ولجمهوره الكبير و1000 مبروك لأبو الأجناش كأس السوبر».وفاز الزمالك على الأهلي بضربات الترجيح خلال لقاء الفريقين الذي أقيم بينهما مساء اليوم، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات.