يدخل فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة مختار مختار معسكرا مغلقا بالقاهرة الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على المقاولون العرب الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الــ ١٨ من بطولة الدوري العام المصري والمقرر إقامتها على ملعب الأخير.ويؤدى الاتحاد السكندري مرانه الأخير بالملعب الفرعي لملعب ستاد برج العرب قبل إعلان مختار لقائمة الفريق المغادرة للقاهرة.