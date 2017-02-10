اخبار مصر
-
رياضة
- مرتضى منصور يهاجم فاروق الفيشاوي ويشكر الجماهير
- أبو جبل بعد الفوز بالسوبر: ألف مبروك للزمالك ولـ«جنش»
- الأحد.. الاتحاد السكندري يعسكر بالقاهرة استعدادا للمقاولون
- عمرو فتحي: مواجهة سموحة أمام الشرقية صعبة ونتطلع لتحقيق الفوز
- بالصور.. كيف سخر رواد الإنترنت من موقعة السوبر ومدحت شلبي؟
- سيناريو تخيلي.. 5 تصريحات لم يدل بها مرتضى بعد تتويج الزمالك بالسوبر
- البدري: قدمنا أداء أفضل من الزمالك ..وحلمي: جهزت جنش للسوبر قبل إصابة الشناوي
- أزمة نبيه
- ستانلي مهنئا جماهير الزمالك بالسوبر: الحمد لله
- الأهلي 2000 يهزم بتروجت 5-1 في دوري الجمهورية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الأحد.. الاتحاد السكندري يعسكر بالقاهرة استعدادا للمقاولون
10
فبراير
2017
23:45 PM
بواسطة
يدخل فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة مختار مختار معسكرا مغلقا بالقاهرة الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب
ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على المقاولون العرب الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الــ ١٨ من بطولة الدوري العام المصري والمقرر إقامتها على ملعب الأخير.ويؤدى الاتحاد السكندري مرانه الأخير بالملعب الفرعي لملعب ستاد برج العرب قبل إعلان مختار لقائمة الفريق المغادرة للقاهرة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع