مشيرًا إلى أنها تعد أكثر صعوبة من مواجهة الإسماعيلي بكأس مصر، والتي نجح الفريق في الفوز بها. ويلتقي سموحة، الثلاثاء المقبل، الشرقية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري العام المصري، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب. وقال «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: مواجهة سموحة أمام الشرقية المقبلة صعبة على الفريق السكندري، خاصة أن الشرقية لديه دوافع كبيرة لتحقيق الفوز، وتحسين ترتيبه بجدول المسابقة. وأضاف: سموحة يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تدعمه، وتدفعه بقوة للمراكز المتقدمة بالدوري، كما أن الفريقين لديهم جهاز فني جديد، واللاعبين لديهم الرغبة في إخراج ما لديهم من جهود، خلال تلك المواجهة. واختتم فتحي تصريحاته: سموحة يرفض التفريط في أي نقطة خلال مواجهاته المقبلة بالدوري، فلا مجال للتفريط في النقاط، وعلى من يرغب في المنافسة على المراكز الأولى بقوة ألا يضع بقاموسه سوى كلمة الفوز فقط.