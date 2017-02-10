-
رياضة
- مرتضى منصور يهاجم فاروق الفيشاوي ويشكر الجماهير
- أبو جبل بعد الفوز بالسوبر: ألف مبروك للزمالك ولـ«جنش»
- الأحد.. الاتحاد السكندري يعسكر بالقاهرة استعدادا للمقاولون
- عمرو فتحي: مواجهة سموحة أمام الشرقية صعبة ونتطلع لتحقيق الفوز
- بالصور.. كيف سخر رواد الإنترنت من موقعة السوبر ومدحت شلبي؟
- سيناريو تخيلي.. 5 تصريحات لم يدل بها مرتضى بعد تتويج الزمالك بالسوبر
- البدري: قدمنا أداء أفضل من الزمالك ..وحلمي: جهزت جنش للسوبر قبل إصابة الشناوي
- أزمة نبيه
- ستانلي مهنئا جماهير الزمالك بالسوبر: الحمد لله
- الأهلي 2000 يهزم بتروجت 5-1 في دوري الجمهورية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
عمرو فتحي: مواجهة سموحة أمام الشرقية صعبة ونتطلع لتحقيق الفوز
أكد عمرو فتحي المدرب العام لفريق الكرة بنادي سموحة، على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة، أمام الشرقية، بالدوري
مشيرًا إلى أنها تعد أكثر صعوبة من مواجهة الإسماعيلي بكأس مصر، والتي نجح الفريق في الفوز بها. ويلتقي سموحة، الثلاثاء المقبل، الشرقية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري العام المصري، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب. وقال «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: مواجهة سموحة أمام الشرقية المقبلة صعبة على الفريق السكندري، خاصة أن الشرقية لديه دوافع كبيرة لتحقيق الفوز، وتحسين ترتيبه بجدول المسابقة. وأضاف: سموحة يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تدعمه، وتدفعه بقوة للمراكز المتقدمة بالدوري، كما أن الفريقين لديهم جهاز فني جديد، واللاعبين لديهم الرغبة في إخراج ما لديهم من جهود، خلال تلك المواجهة. واختتم فتحي تصريحاته: سموحة يرفض التفريط في أي نقطة خلال مواجهاته المقبلة بالدوري، فلا مجال للتفريط في النقاط، وعلى من يرغب في المنافسة على المراكز الأولى بقوة ألا يضع بقاموسه سوى كلمة الفوز فقط.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)