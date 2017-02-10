لندن (رويترز) - يأمل ديفيد مويز مدرب سندرلاند متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استغلال تشتت تركيز ساوثامبتون - الذي تأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية - للفوز بالمباراة التي تجمعهما‭ ‬يوم السبت.

ومنذ تأهله لنهائي البطولة الذي يقام في استاد ويمبلي أمام مانشستر يونايتد في 26 فبراير شباط الجاري خسر ساوثامبتون مبارياته الثلاث التي تلتها كان آخرها 5-صفر أمام أرسنال في كأس الاتحاد.

وخسر ساوثامبتون في ست مباريات من اخر سبع خاضها في الدوري بينما تعادل سندرلاند مع توتنهام هوتسبير وفاز 4-صفر خارج ملعبه على كريستال بالاس يوم السبت الماضي.

وقال مويز اليوم الجمعة "حققنا نتيجة رائعة مطلع الأسبوع وأظهر اللاعبون قدراتهم."

لكن مدرب سندرلاند حذر لاعبيه مطالبا إياهم بمواصلة الأداء القوي والفوز بمباراتين متتاليتين للمرة الثانية فقط هذا الموسم.

وقال "كنا في هذا الوضع في السابق (في أكثر من مناسبة) ولكننا لم نتمكن من انجاز المهمة.. لذا نحتاج للقيام بها الآن."

(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)