توجه هاني زادة وأحمد مرتضى منصور، عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، نحو غرفة خلع ملابس الفريق الأبيض؛ من أجل الاحتفال مع اللاعبين ببطولة السوبر

وحصد فريق الزمالك لقب كأس السوبر المحلي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.