حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التقاط الصور التذكارية مع جماهير القلعة البيضاء، المتواجدة بملعب محمد بن زايد بأبوظبي، وبرفقتهم كأس السوبر

وحصد فريق الزمالك لقب كأس السوبر المحلي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح، بنتيجة 3/ 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.