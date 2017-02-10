زيدان يأمل في عودة بيل قبل خوض إياب دور 16 بدوري الأبطال

مدريد (رويترز) - أعرب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني عن أمله في تعافي مهاجمه الويلزي جاريث بيل من اصابة في الكاحل قبل خوض إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام نابولي في السابع من مارس اذار المقبل.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 27 عاما بتمزق في أوتار الكاحل في فوز ريال 2-1 على سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وخضع لجراحة في لندن.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "يحدوني الأمل في عودته قبل ذلك الحين (السابع من مارس)."

وأضاف "إنه يعمل بصورة جيدة. إنه متحمس وما يتبقى هو عودته للتدريبات الجماعية.. وهذا هو الأهم."

وسجل بيل سبعة أهداف وصنع ثلاثة في 16 مباراة بكافة المسابقات لصالح ريال قبل الاصابة.

وبيل هو اللاعب الوحيد الذي يغيب عن الفريق في ذهاب دور 16 بدوري الأبطال أمام نابولي في 15 فبراير شباط الجاري.

ويواجه ريال - الذي يتصدر الدوري بفارق نقطة وحيدة أمام برشلونة وله مباراتان مؤجلتان- أوساسونا يوم السبت بعد أسبوعين من اخر مباراة خاضها فريق زيدان وانتهت بفوزه 3-صفر أمام ريال سوسيداد.

وتأجلت مباراته أمام سيلتا فيجو مطلع الأسبوع الجاري بعدما لحقت باستاد بالايدوس أضرار جراء سوء الأحوال الجوية.

وقال زيدان "دائما ما نريد اللعب لذا فإن 15 يوما دون خوض مباراة فترة طويلة. لا أعرف إذا كان هذا سيؤثر علينا. سنرى غدا. تدربنا على نحو جيد.. ونحن بحالة بدنية جيدة."

(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)