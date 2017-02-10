(رويترز) - نفى يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اصابة لاعبيه بالارهاق بعد خسارته أمام هال سيتي 2-صفر مطلع الأسبوع قبل استضافة توتنهام هوتسبير يوم السبت.

وبعد أداء متواضع تراجع ليفربول من المركز الثاني في الدوري في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي إلى الخامس وفاز فريق كلوب بمباراة واحدة في 10 لقاءات بكافة المسابقات ولم ينتصر في الدوري منذ بداية العام.

ورفض كلوب الخوض في تفاصيل الأداء المتواضع لليفربول أمام هال سيتي المهدد بالهبوط ولكنه قال إن على فريقه رفع مستواه لتكون له فرصة للفوز على توتنهام صاحب المركز الثاني الذي لم يخسر في اخر تسع مباريات بالدوري.

وأبلغ المدرب الصحفيين يوم الجمعة "يمكنني تفسير الأداء في الشوط الأول من مواجهة هال.. ولكنني أحتفظ بذلك لنفسي."

وقال "لم يكن هناك أي مؤشر خلال الأسبوع على ما حدث. قدمنا أداء جيدا أمام تشيلسي... لم تكن مسألة بدنية. كنا أفضل في الشوط الثاني أمام هال. لم أكن سعيدا.

"حتى لو فزنا كنت سأشعر بالغضب من أدائنا في الشوط الأول."

وأضاف "أمام فريق بحجم توتنهام.. نحتاج لبذل قصارى جهدنا. إنه منافس قوي. اذا كررنا أداء الشوط الأول أمام هال.. فلن تكون لنا فرصة في الفوز على توتنهام.

"لكن إذا لعبنا بنفس أداء الشوط الثاني.. ستكون حظوظنا أفضل.. ولكن ينبغي علينا تقديم أداء أفضل."

(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)