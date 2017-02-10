ويستضيف ملعب محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية ابوظبي مباراة الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر.

وكانت الجهات التنظيمية للمباراة في ابوظبي قد اخترت الشركة الراعية بمنع اي لافتات سياسية او عدائية.

ويسعى الزمالك خلال المباراة المرتقبة لكسر سلسلة الانتصارات المتتالية للأهلي.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر بعدما حصل على بطولة الدوري في موسم 2015-2016، بينما يلعب الزمالك المباراة باعتباره بطل الكأس بعدما فاز على الأهلي في النهائي.

وبدأت البطولة في عام 2001، ويمتلك الأهلي 9 ألقاب للسوبر في خزائنه، بينما حقق الزمالك اللقب في نسختين، ولدي كل من حرس الحدود والمقاولون العرب لقب وحيد.

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