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عمر جابر يدعم أسامة نبيه بعد هجوم جماهير الأهلي
10
فبراير
2017
19:14 PM
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القاهرة- مصراوي: رد عمر جابر لاعب وسط بازل السويسري والمنتخب الوطني، على جماهير النادي الأهلي، بعد الهجوم على أسامة نبيه المدرب المساعد للمنتخب الوطني
وكانت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، قامت بتكريم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، ومساعديه، بعد الوصول للمباراة النهائية ببطولة الأمم الإفريقية بالجابون.
ونشر جابر، صورة تجمعه بمدرب المنتخب، وكتب أعلاها |TOP| في إشارة لدعم نبيه في أزمته مع جماهير النادي الأهلي.
وتشهد علاقة نبيه، بجماهير الأهلي توتر في العلاقة منذ أزمة مدرب المنتخب مع حسام غالي، قائد الفريق الأحمر، أدت لاستبعاده من صفوف المنتخب خلال بطولة الأمم ومباريات تصفيات المونديال.
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