كتب- علي البهجي: وقف لاعبو فريقا الأهلي والزمالك دقيقة حداد، قبل انطلاق لقاء السوبر المصري، على روح والد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، للظفر بلقب كأس السوبر.

وتوفى والد سيد عبد الحفيظ مساء يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تقرر اللجنة المنظمة للقاء وقوف دقيقة حداد قبل انطلاق اللقاء.

يذكر أن عبد الحفيظ كان قد سافر مع بعثة الأهلى إلى دولة الإمارات، استعداداً لمباراة السوبر المصرى بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، والمقرر إقامتها السادسة من مساء الجمعة القادم فى أبوظبى .

ويسعى الزمالك خلال المباراة المرتقبة لكسر سلسلة الانتصارات المتتالية للأهلي.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر بعدما حصل على بطولة الدوري في موسم 2015-2016، بينما يلعب الزمالك المباراة باعتباره بطل الكأس بعدما فاز على الأهلي في النهائي.

وبدأت البطولة في عام 2001، ويمتلك الأهلي 9 ألقاب للسوبر في خزائنه، بينما حقق الزمالك اللقب في نسختين، ولدي كل من حرس الحدود والمقاولون العرب لقب وحيد.

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