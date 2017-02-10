متابعة- محمد همام: يحتضن ملعب |محمد بن زايد| بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي السوبر المصري بين فريقي الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس

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الأهلي يبدأ بتشكيلة مكونة من: شريف إكرامي - محمد هاني - سعد سمير - أحمد حجازي - حسين السيد - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - وليد سليمان - جونيو أجايي.

في المقابل يبدأ الزمالك بتشكيل كالتالي: محمد جنش - أسامة إبراهيم - علي جبر - محمود حمدي |الونش| - محمد ناصف - أحمد توفيق - طارق حامد - معروف يوسف - محمد إبراهيم - ستانلي - باسم مرسي.

بداية الشوط الأول

دقيقة حداد على وفاة والد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

د6: كرة متبادلة بين كلا الفريقين ولا خطورة حتى الآن.

د8: تسديدة قوية من مؤمن زكريا وجنش يحول الكرة لركنية.

د9: ركنية ثانية للأهلي.

د11: تسديدة من طارق حامد تمر بعيدة على مرمى إكرامي.

د17:خطأ على سعد الدين سمير بعد عرقلة معروف يوسف.

د21: ضربة ركنية للأهلي.

د24: تسديدة قوية من أجايي من منتصف الملعب تمر بعدية عن المرمى.

د28: ضربة حرة مباشرة لصالح الزمالك من ناحية الشمال.

د33: أولى فرص الأهلي الحقيقية في المباراة بعد جملة من عبد الله السعيد وأجاي لكن محمد ناصف يحول الكرة لركنية.

د34:تسديدة من وليد سليمان على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى مرمى جنش.

د40: بطاقة صفراء أولى في المباراة لصالح باسم مرسي.

د42: أولى تهديدات الزمالك بعد عرضية من أسامة إبراهيم تصل لباسم مرسي يسددها لكن تصل ضعيفة لإكرامي.

د45: دقيقة واحدة بدل وقت من الضائع.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني

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