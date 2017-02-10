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قمة السوبر.. بداية الشوط الثاني (الأهلي 0 - الزمالك 0)
متابعة- محمد همام: يحتضن ملعب |محمد بن زايد| بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي السوبر المصري بين فريقي الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس
زوار |مصراوي| الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة للقاء القمة، لمتابعة أحداث المباراة دقيقة بدقيقة.
الأهلي يبدأ بتشكيلة مكونة من: شريف إكرامي - محمد هاني - سعد سمير - أحمد حجازي - حسين السيد - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - وليد سليمان - جونيو أجايي.
في المقابل يبدأ الزمالك بتشكيل كالتالي: محمد جنش - أسامة إبراهيم - علي جبر - محمود حمدي |الونش| - محمد ناصف - أحمد توفيق - طارق حامد - معروف يوسف - محمد إبراهيم - ستانلي - باسم مرسي.
بداية الشوط الأول
دقيقة حداد على وفاة والد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.
د6: كرة متبادلة بين كلا الفريقين ولا خطورة حتى الآن.
د8: تسديدة قوية من مؤمن زكريا وجنش يحول الكرة لركنية.
د9: ركنية ثانية للأهلي.
د11: تسديدة من طارق حامد تمر بعيدة على مرمى إكرامي.
د17:خطأ على سعد الدين سمير بعد عرقلة معروف يوسف.
د21: ضربة ركنية للأهلي.
د24: تسديدة قوية من أجايي من منتصف الملعب تمر بعدية عن المرمى.
د28: ضربة حرة مباشرة لصالح الزمالك من ناحية الشمال.
د33: أولى فرص الأهلي الحقيقية في المباراة بعد جملة من عبد الله السعيد وأجاي لكن محمد ناصف يحول الكرة لركنية.
د34:تسديدة من وليد سليمان على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى مرمى جنش.
د40: بطاقة صفراء أولى في المباراة لصالح باسم مرسي.
د42: أولى تهديدات الزمالك بعد عرضية من أسامة إبراهيم تصل لباسم مرسي يسددها لكن تصل ضعيفة لإكرامي.
د45: دقيقة واحدة بدل وقت من الضائع.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
بداية الشوط الثاني
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