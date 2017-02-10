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محدث باستمرار.. لقطات وأبرز فرص الأهلي والزمالك بالسوبر
10
فبراير
2017
19:13 PM
بواسطة
متابعة- عمر قورة: يحتضن ملعب |محمد بن زايد| بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي السوبر المصري بين فريقي الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس
زوار |مصراوي| الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة للقاء القمة، لمشاهدة أبرز اللقطات والفرص بالفيديو لحظة بلحظة.
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أول فرصة في المباراة بعد تسديدة مؤمن زكريا
- ضربة ركنية للأهلي تمر دون خطورة على مرمى الزمالك
الآن من داخل استاد محمد بن زايد معكم لحظة بلحظة لنقل مباشر لمباراة #الأهلي_الزمالك #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/005Yv2pAep
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 10, 2017
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بواسطة
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