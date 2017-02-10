وقال فاروق جعفر: «الزمالك يمتلك فريقا متميزا على المستوى الفردي، حيث يضم الفريق مجموعة متميزة من اللاعبين المهاريين، في حين لا يمتلك النادي فريقا قويا على المستوى الجماعي». وتابع جعفر: «الزمالك نجح في ضم لاعبين جيدين، أمثال باسم مرسي والونش ودونجا ومصطفى فتحي، لكن لا يمتلك فريقا قويا على المستوى الجماعي». وأضاف: «إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لا يتدخل في تشكيلة الفريق، ولو نجح محمد حلمي في اختيار التشكيل الأمثل وطريقة اللعب، سيكون للزمالك وضع مختلف في لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، والذي ينطلق بعد قليل».