الزمالك يستبعد 6 لاعبين من مواجهة الأهلي أبرزهم أيمن حفني

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد إبراهيم صلاح وإسلام جمال وعمر صلاح وصلاح ريكو وأيمن حفنى وأحمد أبو الفتوح لاعبو الفريق من مباراة الأهلي في لقاء السوبر المصري