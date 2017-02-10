أكد مانويل جوزيه المدير الفنى لفريق الأهلي السابق إن فريق الزمالك تغير كثيرا عن الفترة الأخيرة والفريقان سيلعبان بخطة متوازنة بين الفريقين في القمة 114 باستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي

وقال مانويل جوزيه خلال تحليله لمباراة القمة على قناة أبو ظبي الرياضية: الزمالك تغير كثيرا عن الفترة الأخيرة. تابع: الأهلي يتعمد على خبراته المتمثلة في حسام عاشور وحسام غالي ووليد سليمان وسعد سمير. وأضاف: الزمالك عليه ضغوط كثيرة من النواحى النفسية في التعامل مع اللقاء وننتظر مواجهة متوازنة بين الفريقين