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جماهير الزمالك تطالب جنش بكأس السوبر
10
فبراير
2017
17:46 PM
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حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة بمدرجات ملعب محمد بن زايد بالإمارات لحضور مباراة السوبر المصري على تشجيع محمود جنش حارس مرمى الزمالك الذي يخوض المباراة أمام الأهلي
وطالبت الجماهير اللاعب بالفوز على الأهلي وحصد لقب السوبر مرددين السوبر يا جنش لترد عليها جماهير الأهلي بمطالبة إكرامى بالفوز بالسوبر مرددين السوبر يا إكرامي.
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