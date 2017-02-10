حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة بمدرجات ملعب محمد بن زايد بالإمارات لحضور مباراة السوبر المصري على تشجيع محمود جنش حارس مرمى الزمالك الذي يخوض المباراة أمام الأهلي