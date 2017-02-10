يواجه غدا فريق برشلونة نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب مينديزوروزا الدولي بالافيس

وعلى مدار تاريخ بطولة الدوري الإسباني واجه برشلونة نظيره الافيس 23 مباراة فاز برشلونة في 13 مباراة وتعادل الفريقين في 5 بينما حقق الافيس الفوز على برشلونة في 5 مباريات وسجل برشلونة في مرمى الافيس 55 هدفا واستقبل 25 هدفا وانتهت المباراة بالشباك النظيفة 3 مرات.ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة الخامسة والربع عصرا بتوقيت القاهرة.