كتب- علي البهجي: واصل نادي الزمالك استعداداته لمتابعة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر له مساء اليوم الجمعة على ملعب محمد بن زايد

وجهزت إدارة الزمالك مساحة واسعة وسط النادي لوضع شاشة عملاقة، لتتابع الجماهير من خلالها اللقاء المرتقب.

كما وفر الزمالك عدد كبير من الكراسي للأعضاء والجماهير، المقرر أن تتوافد على القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى الزمالك خلال المباراة المرتقبة لكسر سلسلة الانتصارات المتتالية للأهلي.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر بعدما حصل على بطولة الدوري في موسم 2015-2016، بينما يلعب الزمالك المباراة باعتباره بطل الكأس بعدما فاز على الأهلي في النهائي.

وبدأت البطولة في عام 2001، ويمتلك الأهلي 9 ألقاب للسوبر في خزائنه، بينما حقق الزمالك اللقب في نسختين، ولدي كل من حرس الحدود والمقاولون العرب لقب وحيد.

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