كتب ـ مصطفى الجريتلي: شهدت الفترة الماضية توترًا في العلاقة بين محمود عبد المنعم |كهربا|، لاعب الزمالك المُعار إلى اتحاد جدة السعودي، وجماهير القلعة البيضاء بسبب تصريحات تلفزيونية له عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية، ليخرح بعدها على حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح حبه وإخلاصه للقلعة البيضاء