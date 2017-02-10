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صورة.. كهربا يدعم الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
10
فبراير
2017
16:13 PM
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كتب ـ مصطفى الجريتلي: شهدت الفترة الماضية توترًا في العلاقة بين محمود عبد المنعم |كهربا|، لاعب الزمالك المُعار إلى اتحاد جدة السعودي، وجماهير القلعة البيضاء بسبب تصريحات تلفزيونية له عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية، ليخرح بعدها على حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح حبه وإخلاصه للقلعة البيضاء
ونشر |كهربا| ـ على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عصر اليوم الجمعة ـ، صورة لطفلين يرتديان قميص الزمالك، مُذيلاً إياها بتعليق: |بالتوفيق لفريقي الزمالك النهاردة في السوبر المصري ربنا معاكم يا رجالة
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