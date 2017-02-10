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عدسة مصراوي ترصد استعدادات جماهير الزمالك في الإمارات
10
فبراير
2017
16:13 PM
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كتب- علي البهجي: مع اقتراب انطلاق مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، في لقاء مقرر له مساء اليوم الجمعة، بدأت جماهير الزمالك في التوافد على الأماكن المخصصة لمتابعة اللقاء
ورصدت عدسة |مصراوي| تجمع عدد من جماهير الزمالك استعدادا لمتابعة لقاء السوبر، الذي يحتضنه ملعب محمد بن زايد.
ويسعى الزمالك خلال المباراة المرتقبة لكسر سلسلة الانتصارات المتتالية للأهلي.
ويشارك الأهلي في كأس السوبر بعدما حصل على بطولة الدوري في موسم 2015-2016، بينما يلعب الزمالك المباراة باعتباره بطل الكأس بعدما فاز على الأهلي في النهائي.
وبدأت البطولة في عام 2001، ويمتلك الأهلي 9 ألقاب للسوبر في خزائنه، بينما حقق الزمالك اللقب في نسختين، ولدي كل من حرس الحدود والمقاولون العرب لقب وحيد.
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