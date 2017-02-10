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مع اقتراب مشاركته.. ماذا يحدث حين يبدأ جنش أساسيا أمام الأهلي ؟
كتب ـ مصطفى الجريتلي: منحت إصابة أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية بالجابون، فرصة لمحمود جنش، الحارس البديل، في الظهور أساسيًا مرة أخرى بنهائي بطولة أمام الأهلي
وحصل محمود جنش، خلال مشواره مع الزمالك، على 5 بطولات: ( 4 كأس مصر وبطولة دوري ممتاز).
وشارك |جنش| مع الزمالك منذ قدومه في 33 لقاءً حصل خلالها على بطاقة صفراء واحدة ودخل مرماه 18 هدفًا: ( 10 بالدوري و 6 في دوري أبطال أفريقيا وهدفين في الكأس)، وخرج في 19 مباراة نظيف الشباك (12 في الدوري و3 في كأس الأمم الأفريقية و 4 في كأس مصر).
وأمام الأهلي شارك |جنش| مرة وحيدة من قبل في نهائي كأس مصر موسم 2015 والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بهدفين نظيفين، ومن المرجح أن يبدأ أساسيًا مرة أخرى في مباراة نهائي السوبر اليوم الجمعة.
ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، في السادسة من مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية.
ومن المتوقع أن تأتي تشكيلة الزمالك للمباراة:
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: محمد ناصف و علي جبر ومحمود حمدي وأسامة إبراهيم.
خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف وأحمد توفيق ومصطفى فتحي (محمد إبراهيم).
خط الهجوم: ستانلي وباسم مرسي.
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