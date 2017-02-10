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القمة في فبراير- تفوق زملكاوي.. والتعادل في مباراة واحدة
كتب- علي البهجي: مع حلول المساء، وعلى ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، يسعى فريقا الأهلي والزمالك للظفر بلقب كأس السوبر ، في محاول من أبناء القلعة البيضاء عن كسر سلسلة الانتصارات المتتالية للأحمر
ويشارك الأهلي في كأس السوبر بعدما حصل على بطولة الدوري في موسم 2015-2016، بينما يلعب الزمالك المباراة باعتباره بطولة الكأس بعدما فاز على الأهلي في النهائي.
وتواجه الفريقان في 8 مباريات خلال شهر فبراير، حيث فاز الزمالك خلال 4 مواجهات، بينما كان الحظ حليف الأهلي في 3 مباريات، وكان التعادل سيدا للموقف في لقاء وحيد.
ونرصد في هذا التقرير نتائج الفريقين خلال مباريات القمة بشهر فبراير.
22 فبراير 1953
في الدوري انتهت المباراة بنتيجة ( 0- 0)
22 فبراير 1959
الأهلي يفوز بنتيجة 1/2
3 فبراير 1961
في الدور الثاني للدوري يفوز الزمالك بنتيجة 1/3
19فبراير 1967
في الدور الثاني فاز الزمالك بنتيجة 0/1
24 فبراير 1989
في الدور الدور الأول للدوري انتهت المباراة بنتيجة (0 - 0)
5 فبراير 1993
في الدور الأول للدوري فاز الزمالك بنتيجة هدف دون رد.
12 فبراير 2005
في الدور الثاني للدوري فاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.
9 فبراير 2016
في الدور الأول للدوري فاز الأهلي بهدفين دون رد
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