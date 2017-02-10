ويأمل الزمالك في الفوز باللقاء، عبر تجهيز عدد الأوراق الرابحة، والتي سيعتمد عليها محمد حلمي، المدير الفني لفريق الزمالك للفريق، في تحقيق الفوز في اللقاء.وأعلن حلمي، قائمة الفريق وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح ومحمود جنش.خط الدفاع: محمد ناصف وأحمد أبو الفتوح وعلي جبر ومحمود حمدي وشوقي السعيد وإسلام جمال وأسامة إبراهيم.خط الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت وأحمد توفيق وصلاح ريكو ومعروف يوسف ومصطفى فتحي ومحمد إبراهيم وأيمن حفني.خط الهجوم: ستانلي وأحمد جعفر وباسم مرسي وحسام باولو. وستكون أبرز الأسماء التي سيمتلكها حلمي في المباراة كالتالي:علي جبر مدافع الفريق الأبيض، والخيار الأول في التشكيل منذ قدومه للزمالك، وستكون مهمته هي الدفاع عن مرمى الفريق الأبيض، وإيقاف خطورة الأهلي خلال اللقاء، ويمتلك اللاعب القوة البدنية والدفاعية.طارق حامدخط الدفاع الأول للأبيض، وأكثر لاعب يستطيع إفساد هجمات الخصم، وهو دور فعال عبر إيقاف خطورة الأهلي في منتصف الملعب والذي ستأتي عبر عبد الله السعيد وحسام غالي.دور حامد لن يكون دفاعيًا فقط بل أنه سيمتد للهجوم أيضا عبر بناء هجمة أما بالتمريرات البينية القصيرة، أو الطويلة وإرسالها لـ |ستانلي| خلف دفاعات الأهلي لذا سيكون أهم ورقة يلعب بها حلمي المباراة. ستانليسيبقى ستانلي أحد أهم الأوراق الرابحة لدى محمد حلمي في لقاء الجمعة، لامتلاكه السرعة والقوة التي سترهق دفاعات الأهلي.ستانلي كانت بدايته رائعة مع الفريق خاصة في بطولة أبطال أفريقيا. باسم مرسي سيكون له دور كبير في مباراة الأهلي اليوم بعدما قاد الزمالك للفوز مرتين على الأهلي في نهائي الكأس وأحرز هدفين في كل مباراة، مما يجعل هناك عامل نفسي لدفاع الأهلي من التعامل مع باسم مرسي. أيمن حفنيمشاركته أيضًا في الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في القمة الأخيرة يعطي تفاؤلًا للجهاز الفني باعتباره ورقة رابحة ومهمة في تشكيلة القلعة البيضاء.