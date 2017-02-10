-
رياضة
- 5 أوراق رابحة للزمالك في لقاء القمة «تقرير»
- وستبروك يتألق في فوز اوكلاهوما على كليفلاند بدوري السلة الأمريكي
- البرازيل تواجه الأرجنتين وديا في استراليا في يونيو
- الزمالك يسعى للثأر من الأهلي اليوم في الإمارات
- مواجهات قوية اليوم بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا
- باريس سان جيرمان يتفوق على بوردو في تاريخ المواجهات.. "تقرير"
- باريس سان جيرمان يواجه بوردو اليوم في الدوري الفرنسي
- بالصور.. بعثة المصري تعسكر بانيمبرا استعدادا لمواجهة إيفياني
- جنوى يحاول تعزيز مركزه بالدوري الإيطالي أمام نابولي
- إسبانيول يلتقي ريـال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وستبروك يتألق في فوز اوكلاهوما على كليفلاند بدوري السلة الأمريكي
(رويترز) - سجل راسل وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 26 هذا الموسم ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 118-109 على كليفلاند كافاليرز حامل اللقب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الخميس.
وأحرز وستبروك 29 نقطة بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة.
وبهذا التألق وضع وستبروك حدا لهزيمة فريقه في أخر مباراتين بالفوز على كافاليرز الذي انتصر ثلاث مرات على التوالي قبل هذه المواجهة.
وأضاف فيكتور اولاديبو 23 نقطة لاوكلاهوما سيتي كما أحرز ستيفن ادامز 20 نقطة للفريق بالإضافة إلى الاستحواذ على 13 كرة مرتدة.
واكتفى ليبرون جيمس بتسجيل 18 نقطة لكليفلاند وأضاف زميله كيفن لاف 15 نقطة بينما كان كايري ايرفينج أبرز المسجلين في صفوف الفريق برصيد 28 نقطة.
ولم يسجل جيمس أي نقطة في الربع الرابع.
وقبل خمس دقائق ونصف من نهاية المباراة أدرك كافاليرز التعادل 99-99 لكن وستبروك سجل ثماني نقاط متتالية ليتقدم اوكلاهوما سيتي 107-101.
وحافظ صاحب الأرض على تقدمه حتى النهاية ليحقق فوزه 31 هذا الموسم مقابل 23 هزيمة ويحتل المركز السابع بين فرق القسم الغربي.
بينما تلقى كافاليرز الهزيمة 16 مقابل 36 فوزا لكنه ما يزال يتصدر القسم الشرقي.
(إعداد شادي أمير للنشرة العربية- تحرير فتحي عبد العزيز)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)