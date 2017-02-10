البرازيل تواجه الأرجنتين وديا في استراليا في يونيو

ساو باولو (رويترز) - قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الخميس إن البرازيل ستواجه الأرجنتين في مباراة ودية دولية في التاسع من يونيو حزيران في استراليا.

وأضاف الاتحاد البرازيلي في بيان "المباراة ستقام في استاد ملبورن كريكيت جراوند الذي تبلغ سعته 100 ألف متفرج."

ويلعب أشهر منتخبين في أمريكا الجنوبية عادة مباريات ودية على ملاعب محايدة.

وتتصدر الأرجنتين تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) بينما تحتل البرازيل المركز الثاني.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية- تحرير فتحي عبد العزيز)