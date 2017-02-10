يلتقي باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، مع نظيره فريق بوردو في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب جاك شابان دلماس، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من بطولة الدوري الفرنسي في نسخته الـ 72

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني بترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يأتي فريق بوردو في المركز السابع برصيد 36 نقطة.ويتعادل الفريقان في عدد المرات التي حصلوا فيها على لقب البطولة برصيد ست مرات، وكانت آخر مرة يُتوج بها باريس سان جيرمان باللقب الموسم الماضي، بينما كان موسم 2008 /2009 الأخير لفريق بوردو.