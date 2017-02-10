وصلت مساء أمس الخميس، بعثة النادي المصري برئاسة عدنان حلبية إلى مقاطعة ننوي بمدينة انيمبرا معقل فريق إيفياني اوبا استعدادا لملاقاته، في الخامسة مساء الأحد المقبل، بدور الـ64 لبطولة الكونفدرالية

كان الفريق البورسعيدي أدى صباح أمس مرانه على الملعب الفرعي باستاد أبوچا الدولي بالعاصمة النيجيرية، وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة، حرص الكابتن حسام حسن على تلقين لاعبيه العديد من الجُمل الخططية والتكتيكية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاثة، وشهد المران تركيزًا كبيرًا على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة، واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت تألقا للعديد من اللاعبين.