اخبار مصر
-
رياضة
- إسبانيول يلتقي ريـال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني
- رئيس النادي الإسماعيلي يوقع عقوبات مالية على لاعبيه
- أوجسبورج يواجه «ماينز 05» اليوم في الدوري الألماني
- مرتضى يكشف وساطة ميدو لإنهاء مشكلة شيكابالا
- انطلاق مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.. اليوم
- مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر ودوريات أبطال أفريقيا وأوروبا
- الاتحاد السكندري يجدد الثقة في مختار بعد الخروج من كأس مصر
- جامايكا وموقف للنني وحواره مع السيسي في أبرز 8 تصريحات لعصام الحضري
- مرتضى منصور يوضح سبب غيابه عن السوبر.. ويهاجم جعفر والفيشاوي
- حسن شحاتة يكشف موقف لاينسى في مباريات القمة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالصور.. بعثة المصري تعسكر بانيمبرا استعدادا لمواجهة إيفياني
10
فبراير
2017
05:45 AM
بواسطة
وصلت مساء أمس الخميس، بعثة النادي المصري برئاسة عدنان حلبية إلى مقاطعة ننوي بمدينة انيمبرا معقل فريق إيفياني اوبا استعدادا لملاقاته، في الخامسة مساء الأحد المقبل، بدور الـ64 لبطولة الكونفدرالية
كان الفريق البورسعيدي أدى صباح أمس مرانه على الملعب الفرعي باستاد أبوچا الدولي بالعاصمة النيجيرية، وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة، حرص الكابتن حسام حسن على تلقين لاعبيه العديد من الجُمل الخططية والتكتيكية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاثة، وشهد المران تركيزًا كبيرًا على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة، واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت تألقا للعديد من اللاعبين.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع