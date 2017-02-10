اخبار مصر
-
رياضة
- إسبانيول يلتقي ريـال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني
- رئيس النادي الإسماعيلي يوقع عقوبات مالية على لاعبيه
- أوجسبورج يواجه «ماينز 05» اليوم في الدوري الألماني
- مرتضى يكشف وساطة ميدو لإنهاء مشكلة شيكابالا
- انطلاق مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.. اليوم
- مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر ودوريات أبطال أفريقيا وأوروبا
- الاتحاد السكندري يجدد الثقة في مختار بعد الخروج من كأس مصر
- جامايكا وموقف للنني وحواره مع السيسي في أبرز 8 تصريحات لعصام الحضري
- مرتضى منصور يوضح سبب غيابه عن السوبر.. ويهاجم جعفر والفيشاوي
- حسن شحاتة يكشف موقف لاينسى في مباريات القمة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
جنوى يحاول تعزيز مركزه بالدوري الإيطالي أمام نابولي
10
فبراير
2017
05:45 AM
بواسطة
يلتقي اليوم الجمعة، فريق نابولي مع نظيره جنوى في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي في نسخته الـ112
ويحتل فريق نابولي المركز الثالث بترتيب البطولة برصيد 48 نقطة، بينما يأتي جنوى في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.بينما تُوج فريق نابولي بالبطولة مرتين متتاليتين في 1922 /1923 و1923 /1924، كما حصل على اللقب تسع مرات، وكانت آخر مرة في موسم 1989/ 1990.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع