يلتقي اليوم الجمعة، فريق نابولي مع نظيره جنوى في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي في نسخته الـ112