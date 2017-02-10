قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خصم 20 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول بالنادي عقب الهزيمة أمام سموحة بهدف مقابل لا شيء والخروج من بطولة كأس مصر

كما قرر |عثمان| خصم 50 ألف جنيه لكلًا من عمر الوحش ومحمود حمد، بالإضافة إلى منعهما من المشاركة مع الفريق خمس مباريات؛ لسوء سلوكهما في المباراة، بالإضافة إلى إيقاف مستحقات اللاعبين لدى النادي حتى العودة إلى سابق مستواهم.