يلتقي اليوم الجمعة، فريق أوجسبورج مع نظيره ماينز 05 في الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب أوبيل آرينا، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من منافسات بطولة الدوري الألماني في نسخته الـ103

ويحتل أوجسبورج المركز العاشر برصيد 24 نقطة، بينما يأتي فريق ماينز 05 في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.وشارك أوجسبورج في البطولة سبع مرات، بينما شارك ماينز 05، 11 مرة، ولم يُتوج أي من الفريقين بلقب البطولة.