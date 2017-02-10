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مرتضى يكشف وساطة ميدو لإنهاء مشكلة شيكابالا
كتب - محمد همام: كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، دور أحمد حسام |ميدو| مدرب فريق وادي دجلة، لإنهاء أزمة محمود عبد الرازق |شيكابالا| مع النادي
شيكابالا استبعد من قائمة الفريق والتي تستعد لمواجهة الأهلي، اليوم الجمعة، في السوبر المصري، في المباراة التي من المقرر أن تقام على ملعب |محمد بن زايد| الخاص بفريق الجزيرة الإماراتي.
وأضاف الرجل الأول بنادي الزمالك في فيديو نشر عبر صفحته الرسمية |فيسبوك| في الساعات الأولى من صباح الجمعة :|ميدو اتصل بي لإنهاء أزمة شيكابالا من خلال تقديمه اعتذار للمجلس وللنادي عما بدر منه مؤخرًا|.
وواصل مرتضى حديثه عن شيكابالا :|أكدت لميدو أنني لن أذبح شيكابالا، لا يوجد عندي مشكلة في عودة اللاعب مجددًا بشرط أن يعتذر للنادي ولمدربه بعد غيابه عن التدريبات 29 يومًا|.
وتابع :|أتمنى عودة شيكابالا لمستواه مجددًا فاللاعب لا يساعد نفسه من أجل العودة لمستواه|.
جدير بالذكر أن مرتضى منصور طالب من الشئون القانونية بالنادي بإرسال إنذار على يد محضر للاعب من أجل إعادة الأموال التي تقاضها.
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