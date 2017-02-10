كما يواجه فريق إيتول دو كونجو من |الكونغو| منافسه راسينغ ميكوميسينغ |غينيا الإستوائية، أما فريق القوات المسلحة |سييراليون| فيحل ضيفًا على ويكي توريستس |نيجيريا|، ويلتقي ابيجيس دو مفو |الكاميرون| مع نظيره نياري تالي |السنغال|، بينما يواجه فريق السلام |جنوب السودان| منافسه رايون سبورت |رواندا|، ويحل فريق جمعية سونابيل |بوركينا فاسو| ضيفًا على غاغنوا |ساحل العاج|، أما فريق الدفاع الإثيوبي فيلتقي بيوسا الكاميروني، كما يواجه أكاندا الجابوني فريق رونيسونس |جمهورية الكونغو|، أما الهلال الليبي فيلتقي بفريق أولينزي ستارز في الساعة الرابعة عصرًا.وفي نفس الجولة يلتقي مونوروفيا |ليبيريا| مع نظيره فريق شبيبة القبائل |الجزائر|، والذي حصل على لقب البطولة ثلاث مرات متتالية في 2000 و2001، بالإضافة إلى عام 2002، في الساعة السادسة مساءً.وتُختتم مواجهات اليوم بمباراة هلال الأبيض السوداني مع فريق سانت ميشال يونايتد |السيشيل| في الساعة السادسة والنصف مساءً.