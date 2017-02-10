-
رياضة
- مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر ودوريات أبطال أفريقيا وأوروبا
- الاتحاد السكندري يجدد الثقة في مختار بعد الخروج من كأس مصر
- جامايكا وموقف للنني وحواره مع السيسي في أبرز 8 تصريحات لعصام الحضري
- مرتضى منصور يوضح سبب غيابه عن السوبر.. ويهاجم جعفر والفيشاوي
- حسن شحاتة يكشف موقف لاينسى في مباريات القمة
- شعور متناقض والخسارة من الكاميرون وذكريات سيئة في أبرز 5 تصريحات لهيكتور كوبر
- محمود طاهر يجتمع بأعضاء مجلس الأهلي في أبو ظبي
- سعيد الكعبي معلقا على لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك
- نشرة الرياضة.. وأبرزها: دموع عصام الحضري بسبب هتاف الجماهير
- سليمان: الفوزعلى الإسماعيلي بالكأس دفعة لسموحة قبل الدور الثاني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
انطلاق مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.. اليوم
يلتقي اليوم الجمعة، المصري البورسعيدي مع نظيره إيفاني أبواه من نيجيريا في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الـ26
كما يواجه فريق إيتول دو كونجو من |الكونغو| منافسه راسينغ ميكوميسينغ |غينيا الإستوائية، أما فريق القوات المسلحة |سييراليون| فيحل ضيفًا على ويكي توريستس |نيجيريا|، ويلتقي ابيجيس دو مفو |الكاميرون| مع نظيره نياري تالي |السنغال|، بينما يواجه فريق السلام |جنوب السودان| منافسه رايون سبورت |رواندا|، ويحل فريق جمعية سونابيل |بوركينا فاسو| ضيفًا على غاغنوا |ساحل العاج|، أما فريق الدفاع الإثيوبي فيلتقي بيوسا الكاميروني، كما يواجه أكاندا الجابوني فريق رونيسونس |جمهورية الكونغو|، أما الهلال الليبي فيلتقي بفريق أولينزي ستارز في الساعة الرابعة عصرًا.وفي نفس الجولة يلتقي مونوروفيا |ليبيريا| مع نظيره فريق شبيبة القبائل |الجزائر|، والذي حصل على لقب البطولة ثلاث مرات متتالية في 2000 و2001، بالإضافة إلى عام 2002، في الساعة السادسة مساءً.وتُختتم مواجهات اليوم بمباراة هلال الأبيض السوداني مع فريق سانت ميشال يونايتد |السيشيل| في الساعة السادسة والنصف مساءً.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)