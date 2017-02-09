واطمئن طاهر على كافة الأمور الخاصة بالنادي، وتمت مناقشة بعض الأمور في جلسة خاصة، على هامش وجود عدد من أعضاء المجلس في الإمارات لمساندة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك مساء الجمعة في لقاء السوبر.وينتظر أن يصل مروان هشام عضو مجلس الإدارة الجمعة إلى أبو ظبي لمؤازرة اللاعبين خلال السوبر، حيث تنطلق المواجهة في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة بالعاصمة أبو ظبي.