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محمود طاهر يجتمع بأعضاء مجلس الأهلي في أبو ظبي
09
فبراير
2017
23:45 PM
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عقد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مع كامل زاهر أمين صندوق النادي، وعماد وحيد ومهند مجدي عضوا مجلس الإدارة المتواجدين حاليًا في أبو ظبي
واطمئن طاهر على كافة الأمور الخاصة بالنادي، وتمت مناقشة بعض الأمور في جلسة خاصة، على هامش وجود عدد من أعضاء المجلس في الإمارات لمساندة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك مساء الجمعة في لقاء السوبر.وينتظر أن يصل مروان هشام عضو مجلس الإدارة الجمعة إلى أبو ظبي لمؤازرة اللاعبين خلال السوبر، حيث تنطلق المواجهة في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة بالعاصمة أبو ظبي.
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