قال الإعلامي الإماراتي على سعيد الكعبي إنه سيعلق على لقاء الأهلي والزمالك في السادسة مساء غد الجمعة في لقاء السوبر المصري الذي يقام بالإمارات

وقال الكعبي في تغريدة على حسابه بموقع |تويتر|: |يسعدني التواجد في التعليق للعام الثاني على قمة (الأهلي والزمالك)، سوبر مصري مثير|.وكان الكعبي علق على لقاء الأهلي والزمالك بكأس السوبر أيضا في العام الماضي والذي فاز به الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.