تعاقد مسئولو نادي القناة مع أحمد العجوز، لاعب الإسماعيلي السابق والمدير الفني السابق لطلائع الجيش ونجوم المستقبل، لتولي القيادة الفنية لفريق القناة خلفا لأحمد سعيد المدير الفني المستقيل

وسيقوم العجوز بتدريب الفريق ابتداءً من المباراة القادمة أمام الشهداء الأحد المقبل، وسيكون ضمن الجهاز الفني أحمد الجمل لاعب الإسماعيلي السابق.