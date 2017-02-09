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بالصور.. وزير الرياضة يتفقد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات
تفقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مقر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات |نادو| وذلك من أجل الوقوف على آخر التجهيزات تمهيدا لافتتاح المقر خلال الفترة المقبلة، كان في استقباله الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للمنظمة في مقر المنظمة بمدينة نصر والأطباء العاملين بالمنظمة
وأجرى الوزير جولة تفقدية داخل مقر المنظمة التي تتكون من إدارة لمكافحة المنشطات وقسم الباسبور البيولوجي وإدارة الشئون المالية والإدارية وإدارة التعليم الخاصة بالتوعية بما يتعلق بالمنشطات في المجال الرياضي، كما أشاد وزير الرياضة بمستوي التجهيزات الخاصة بمقر المنظمة، مؤكدا على أهمية وجود مقر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وتجهيزها بأحدث التجهيزات لتتناسب مع جميع المعايير الدولية.وأكد الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للمنظمة المصرية، أن مصر ضمن 12 دولة على مستوى العالم لاختيار المعامل الدولية المعتمدة وكذلك تم اختيار مصر ضمن 14 دولة على مستوى العالم كدول قمة لمساندة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بشراء مقر المنظمة بمدينة نصر وتجهيزها بأحدث الأجهزة، كما تتولى الوزارة سداد كافة التكاليف المالية لسحب العينات وتحليلها وكافة نفقات المنظمة المصرية طبقا للاتفاقية التي تم التصديق عليها من مجلس الشعب في 20 أبريل 2007 وصدر بها قرار جمهوري بذات التاريخ.
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