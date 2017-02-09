فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة نهاد شحاتة المدير الفني، على نظيره فريق سبورتنج السكندري، بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدور الثاني للدوري الممتاز