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بالصور.. الأهلي يخوض مرانه الأخير بالإمارات استعدادا للسوبر
09
فبراير
2017
17:45 PM
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المدير الفني، مرانه الأخير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، استعدادا لملاقاة الزمالك في مباراة السوبر
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في السادسة مساء غد الجمعة، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، في مباراة كأس السوبر.
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