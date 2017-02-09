أعلن مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن تشكيل فريقه أمام نادي الإسماعيلي في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل عيل ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر

وجاء التشكيل كالآتي:في حراسة المرمى: محمد أبو جبلفي الدفاع: رجب بكر، أيمن أشرف، عمر سعد، ياسر إبراهيمفي خط الوسط: أحمد التمساح، إسلام محارب، محمود سيد، أحمد حمصفي الهجوم: أحمد رؤوف، أحمد حسن مكي