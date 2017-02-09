تأكد غياب باسم علي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الزمالك المقرر لها غدًا الجمعة على لقب كأس السوبر

واشتكى باسم علي من إجهاد عام، واكتفى بخوض تدريبات تأهيل بدني، على هامش المران الأخير للفريق، قبل خوض المباراة التي تقام على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.