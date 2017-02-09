اخبار مصر
-
رياضة
- الاتحاد السعودي يرحب بعودة كهربا بصورة طريفة
- محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض طلائع أفريقيا بمبادرة «تجمعنا قارة٣»
- مرتضى منصور يوضح موقف شيكابالا بعد السوبر
- بالصور.. ستاد محمد بن زايد بالإمارات يستعد لاستقبال السوبر
- فينجر يرفض الاستسلام في سباق الدوري الانجليزي
- حامد المزروعي مراقبا لمباراة الأهلي والزمالك بالإمارات
- فوز طلائع الجيش على بتروجت في نهائيات دوري «الطائرة»
- مدرب منتخب اليد: مستوى الفريق في تطور مستمر.. وتمنينا عبور كرواتيا
- وزير الرياضة ينتظر نتائج التحقيق بواقعة التحرش بمركز شباب الجزيرة
- مدرب منتخب اليد: مصيري مع الفراعنة «مجهول»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الإجهاد يبعد باسم علي عن مواجهة الزمالك بالسوبر
09
فبراير
2017
17:45 PM
بواسطة
تأكد غياب باسم علي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الزمالك المقرر لها غدًا الجمعة على لقب كأس السوبر
واشتكى باسم علي من إجهاد عام، واكتفى بخوض تدريبات تأهيل بدني، على هامش المران الأخير للفريق، قبل خوض المباراة التي تقام على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع