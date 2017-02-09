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فينجر يرفض الاستسلام في سباق الدوري الانجليزي
(رويترز) - رفض أرسين فينجر مدرب أرسنال رفع راية الاستسلام في الصراع على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم رغم اتساع الفارق مع المتصدر تشيلسي إلى 12 نقطة بعد هزيمته 3-1 أمام منافسه اللندني في الجولة الماضية.
وسيلتقي أرسنال - صاحب المركز الرابع والذي خسر مرتين متتاليتين أمام واتفورد وتشيلسي - مع هال سيتي المتعثر يوم السبت.
وقال فينجر في مؤتمر صحفي يوم الخميس "لم ينته الأمر بعد. لن نتصرف هكذا وحتى إذا اعتقدتم (الصحفيون) ذلك فلن أكون مثلكم."
وأضاف "لازلنا جميعا في سباق المنافسة وسيشتد الصراع على كل مركز وهذه طبيعة الدوري الممتاز دائما.. وربما زادت هذا الموسم."
وتوج أرسنال باللقب لآخر مرة في 2003-2004 بينما حل وصيفا لليستر سيتي في الموسم الماضي.
وعبر قطاع من مشجعي أرسنال عن استيائهم من فينجر بعد الهزيمة أمام تشيلسي لكن المدرب طالب بالتكاتف لمواصلة التحدي.
وتابع "جمهورنا متماسك ولديه سقف طموح مرتفع مثلي.. كل الأندية تملك طموحات كبيرة ونحن في المنافسة ويجب أن نتحد وإلا سنفقد الفرصة."
وسينتظر فينجر حتى يوم الجمعة لتقييم حالة المدافع هيكتور بليرين الذي أصيب أمام تشيلسي.
(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية- تحرير فتحي عبد العزيز)
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