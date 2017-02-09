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هاو مدرب بورنموث باق في منصبه رغم تراجع النتائج
(رويترز) - أكد جيف موستين رئيس نادي بورنموث المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن إيدي هاو مدرب فريقه سيستمر في منصبه رغم فشل الفريق في تحقيق الفوز منذ بداية العام الجاري.
وسيلتقي بورنموث الذي يحتل المركز 14 بين فرق البطولة العشرين مع ضيفه مانشستر سيتي الثالث في الترتيب يوم الاثنين المقبل وكله أمل في تحقيق أول فوز خلال 2017.
وتراجع بورنموث من المركز التاسع في نهاية 2016 إلى المركز 14 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط اثر تعادله مع ارسنال وواتفورد وهزيمته أمام هال سيتي وكريستال بالاس وايفرتون.
لكن موستين يؤكد أن هاو لا يواجه خطر الإقالة رغم ذلك.
وقال موستين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إيدي هو مدرب فريقنا وسيبقى مدربا لفريقنا خلال المستقبل المنظور.. دائما يكون هناك قلق عندما لا تحقق الفوز.. دائما قدم الفريق أداء ضعيفا خلال شهري يناير وفبراير."
وأضاف رئيس النادي "أنا على قناعة تامة بأننا سنعود لطريق الانتصارات."
وودع بورنموث كأس انجلترا بعد هزيمته أمام ميلوول فريق الدرجة الثالثة في يناير كانون الثاني الماضي.
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
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