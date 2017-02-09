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وريورز يسحق بولز في دوري السلة الأمريكي
(رويترز) - احتفل كلاي طومسون بعيد ميلاده 27 بإحراز ست رميات ثلاثية و28 نقطة قاد بها فريقه جولدن ستيت وريورز للفوز 123-92 على ضيفه شيكاجو بولز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الأربعاء.
وأسهم كيفن دورانت في فوز بطل موسم 2015 بإحراز 22 نقطة والسيطرة على عشر كرات مرتدة وتمرير سبع كرات حاسمة لزملائه بينما أضاف زميله درايموند جرين 19 نقطة وسيطر على ثماني كرات مرتدة ومرر ست كرات حاسمة.
وخاض بولز المباراة بدون لاعب هجومه جيمي باتلر الذي غاب عن ثالث مباراة على التوالي بسبب إصابة في الكعب في حين غاب زميله دوين ويد بسبب المرض.
وأحرز روبن لوبيز 17 نقطة لبولز كما سيطر على عشر كرات مرتدة بينما أضاف زميله في الفريق تاج جيبسون 15 نقطة وسيطر على تسع كرات مرتدة.
وفي مباريات أخرى فاز كليفلاند كافاليرز حامل اللقب خارج ملعبه على انديانا بيسرز 132-117 وفاز لوس انجليس كليبرز على ضيفه نيويورك نيكس 119-115.
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
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