وحسم التعادل السلبي مباراة كوكاكولا ومنتخب السويس، ليرفع السويس رصيده إلى 37 نقطة ويصل رصيد كوكاكولا إلى 28 نقطة.وفاز المريخ البورسعيدي على |إف سي مصر| بهدف نظيف ليصل رصيد المريخ إلى 31 نقطة ويتوقف رصيد |إف سي مصر| عند نفس الرصيد.كما فاز فريق البنك الأهلي على نظيره جمهورية شبين بنتيجة 0/3 ليرفع البنك الأهلي رصيده إلى 27 نقطة ويتوقف رصيد جمهورية شبين عند 25 نقطة، وحقق دمياط فوزا مهمًا على القناة بهدف نظيف ليرفع دمياط رصيده إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد القناة عند 17 نقطة.وانتهت مباراة الترسانة والزرقا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 ليصل رصيد الترسانة إلى 18 نقطة ويرفع الزرقا رصيده إلى 20 نقطة، وفاز فريق نجوم المستقبل على الشهداء بنتيجة 1/2 ليصل رصيد المستقبل إلى 23 نقطة ويتجمد رصيد الشهداء عند 9 نقاط في المركز الأخير.وتعادل المصرية للاتصالات مع الشرقية للدخان سلبيا دون أهداف ليصل رصيد الاتصالات للنقطة 24 ويرفع الدخان رصيده إلى 22 نقطة.