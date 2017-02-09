والتقى الفريقان خلال تاريخهما في 20 مباراة خلال أربع بطولات، انتهت منها 6 مباريات لصالح النجم الساحلي، كما فاز النادي الصفاقسي في 5 مباريات، وتعادلا في 9 مباريات منها 2 بطريقة سلبية.وأحرز النجم الساحلي خلال المواجهات 26 هدفا، كما حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات، فيما سجل النادي الصفاقسي 24 هدفا وحافظ على نظافة الشباك في 4 مباريات.وجاءت نتائج المباريات كالتالي:5 سبتمبر 1999 فاز النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف17 سبتمبر 1999 تعادل الفريقان بثلاثة أهداف لكل منهما23 فبراير 2008 فاز النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف8 نوفمبر 2008 التعادل السلبي بين الفريقين22 نوفمبر2008 تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما 26 ديسمبر 2010 فوز النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء10 يوليو2011 فوز النادي الصفاقسي بأربعة أهداف مقابل هدف18 ديسمبر2011 فوز النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف20 يونيو2012 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما18نوفمبر 2012 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما17فبراير 2013 فاز النجم الساحلي بهدفين مقابل لا شيء12 مايو 2013 فاز النادي الصفاقسي بثلاثة أهداف مقابل هدف26 مايو 2013 فاز النادي الصفاقسي بهدف مقابل لا شيء21 يوليو2013 فاز النادي الصفاقسي بهدف مقابل لا شيء14سبتمبر 2013 تعادل الفريقين بهدف لكل منهما29 ديسمبر 2013 فاز النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء13 أبريل 2014 فاز النادي الصفاقسي بهدفين مقابل هدف14 أغسطس 2014 التعادل السلبي بين الفريقين15 فبراير 2015 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما29 أكتوبر 2016 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما